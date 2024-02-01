Lüleburgaz hakkında bilgi

lojman sınırlı. sanırım 15 daire var toplamda yada 12. şuan dolu diye biliyorum kiralar yüksek 12 binden başlıyor. 5 tane özel hastane var özel okullar var. avm si var. trafik belli saatlerde yoğun oluyor. meyve sebze pahalı. edirne tekirdağ çok yakın.

lojman sınırlı. sanırım 15 daire var toplamda yada 12. şuan dolu diye biliyorum kiralar yüksek 12 binden başlıyor. 5 tane özel hastane var özel okullar var. avm si var. trafik belli saatlerde yoğun oluyor. meyve sebze pahalı. edirne tekirdağ çok yakın.