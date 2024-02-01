Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Şubat 2024 23:24
Lüleburgaz hakkında bilgi
Arkadaşlar selamlar Lüleburgaz hakkında bilgi alabilir miyim şehir hayatı , lojman var mı yaşam pahalılığı vs

Mahoni.
Aday Memur
02 Şubat 2024 00:20
lojman sınırlı. sanırım 15 daire var toplamda yada 12. şuan dolu diye biliyorum kiralar yüksek 12 binden başlıyor. 5 tane özel hastane var özel okullar var. avm si var. trafik belli saatlerde yoğun oluyor. meyve sebze pahalı. edirne tekirdağ çok yakın.

Mahoni.
Aday Memur
02 Şubat 2024 00:24
2 tane pazar yeri var. yeteri sayıda market var.
Mahoni., 47 dk. önce
lojman sınırlı. sanırım 15 daire var toplamda yada 12. şuan dolu diye biliyorum kiralar yüksek 12 binden başlıyor. 5 tane özel hastane var özel okullar var. avm si var. trafik belli saatlerde yoğun oluyor. meyve sebze pahalı. edirne tekirdağ çok yakın.

Umut35105
02 Şubat 2024 00:39
3 sene görev yaptım personelin 100 90 ı Tekirdağ ve Edirneli , pavyonlar saat 5e kadar izinleri vardı, en yoğun gün cumartesi, 10 ceraim verirdik
Toplam 3 mesaj

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