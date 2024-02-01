Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


01 Şubat 2024 23:45
İkm mübaşirliğe geçiş yapabilir mi

Merhaba ben ikm ye yeni atandım mübaşirliğe geçiş yapabilir miyim

Çok Yazılan Konular

Cezaevi servislerinin kaldırılacağı ile ilgili haberler.Hakim ve Savcılara Yine 19.000 TL seyyanen zam verildi.Kadrolu ikm'nin başka bakanlığa geçmesiAdliyelerde çay ocaklarıTayini çıkanlara tebliğ geldi mi?cezaevi personeli sendikaya üye olabilecek,Sandık görevlisiGecenin Köründe İşe Gelmek Güzel mi?Tebligat ve Posta Listesi Yapmak Kimin Vazifesi9331 nitelik kodu

Sözlük

dark web 2 sazan sarmalı 1 çamur volkanı 1 kibir 1 ios 17.4 3 statik elektrik 1 Erkek terörü 9 çangal 4 benzin fiyatının 50 TL olması 9 böcek ilaçlamasından zehirlenme 2

Son Haberler

Dava açtığı mevzuatın mülga olduğundan haberi yoktu, masraf İdareye yüklendiMEB, ders kitabı ihtiyacının belirlenmesiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu2 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıklarıBakan Yumaklı: 6 bin 418 adet sulak alan kayıt altına alındıKilise saldırısı zanlıları adliyeye sevk edildi

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci