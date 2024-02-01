Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


01 Şubat 2024 23:50
Atandığım kpss puanıyla yeni ilana başvurabilir miyim

Sözleşmeli memur yani ikm olarak yeni atandım aynı kpss puanım ile mübaşirliğe başvurabilir miyim


OKYANUSÇİCEĞİ
Aday Memur
02 Şubat 2024 00:45

sanmam ikisi de hem sözleşmeli hemde yeni atandım diyorsun bekleme süresi falan nolcak

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