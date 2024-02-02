Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


02 Şubat 2024 00:15
50dli arş. Görevlisi yeniden atama dosyası

Merhaba herkese, danışmak istediğim konu, 50dli arş. Görevlileri her sene dosya hazırlayıp vermeli mi yeniden atanma için? Benim 2. Senem dolacak ama daha önce yapmadım böyle bir şey. Ne yapmam gerekiyor? Bi sorun olsaydı söylerlerdi herhalde. Yardımcı olabilir mi bilen biri. Şimdiden teşekkürler.

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