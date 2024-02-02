Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Şubat 2024 00:35
Tarım Orman Bakanlığı 2020 girişli ziraat mühendisleri tayini

Arkadaşlar kimler hangi hizmet puanlarıyla hangi sıralamada tercihler yaptılar? 6,48 8000 küsür ile Çiftlik, Çamardı,Nevşehir merkez,Nevşehir merkez ve Antakya yazdım...

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