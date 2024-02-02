Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


02 Şubat 2024 00:48
Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 girişli ziraat mühendisi tayini

Hangi hizmet puanlarıyla hangi sıralamada tercihler yaptınız?6,48 8000 küsür Çiftlik,Çamardı,Nevşehir merkez,Nevşehir merkez ve Antakya yazdım...

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