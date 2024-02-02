Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Şubat 2024 01:02
Bilenler cevap verebilir mi?
tıp fakultesinde hemsireyim toplu gelen kadroyla kadroya gectim yaklasik 3.5 yıl oldu personel isleri aday memur oldugumuzu ve istifa veremicegimizi soyluyor saglik bakanliginin atamasina tercih verirsem ceza alır mıyım

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