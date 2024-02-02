Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Şubat 2024 01:22
Enflasyon

2024 ilk altı ay enflasyon oranı beklentiniz nedir?


h.ulker
Aday Memur
02 Şubat 2024 02:12
12-13

Aksak bey
Daire Başkanı
02 Şubat 2024 02:15

Dostum alacağın zam oranını sormuyor. Enflasyonu soruyor. Daha ilk iki aydan sizin yazdığınız enflasyon gelir zaten.

h.ulker, 49 dk. önce
12-13
Toplam 2 mesaj

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