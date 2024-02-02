kades ihbarina giden polisi vurdu

hem kadesten yardim istiyor hem de polis merkezinde sikayetci olmayip kendisini evine kadar biraktiriyor bir de polisi vuruyor. tipten zaten ingiliz oldugu belli

kari da olsa bu gibi kisilere surekli dikkat edilmeli

https://www.ntv.com.tr/galeri/turkiye/kadesten-yardim-istedi-eve-gelen-polisi-vurdu,qk7lcd4IOEacPvJmk9I37A/is60pXnGnE2FQLtI3spzFw