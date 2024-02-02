Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Şubat 2024 02:03
kades ihbarina giden polisi vurdu

hem kadesten yardim istiyor hem de polis merkezinde sikayetci olmayip kendisini evine kadar biraktiriyor bir de polisi vuruyor. tipten zaten ingiliz oldugu belli

kari da olsa bu gibi kisilere surekli dikkat edilmeli

https://www.ntv.com.tr/galeri/turkiye/kadesten-yardim-istedi-eve-gelen-polisi-vurdu,qk7lcd4IOEacPvJmk9I37A/is60pXnGnE2FQLtI3spzFw

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