'Müşteki-Katılan' Uyapa evrak gönderme

Arkadaşlar merhaba, mahkemede sonuçlanmış bir dosyam var, karşı tarafın müdafii Uyap sistemine istinaf başvuru dilekçesi yüklemiş, benim avukatım yok, bende istinaf başvuru dilekçesine cevap dilekçesi yazdım fakat sisteme yükleyebilmem için e imza lazım yazıyor bazı sitelerde araştırma yaptığımda. Adliye personeli değilim ve e imzam da yok. Sorum şu; Ben bu dilekçemi sisteme yükleyebilir miyim yada mahkemeye direkt ıslak imzalı olarak versem ve mahkeme yüklese oluyor mu? Bu işin prosedürünü bilen bir arkadaş yardımcı olabilir mi?

Arkadaşlar merhaba, mahkemede sonuçlanmış bir dosyam var, karşı tarafın müdafii Uyap sistemine istinaf başvuru dilekçesi yüklemiş, benim avukatım yok, bende istinaf başvuru dilekçesine cevap dilekçesi yazdım fakat sisteme yükleyebilmem için e imza lazım yazıyor bazı sitelerde araştırma yaptığımda. Adliye personeli değilim ve e imzam da yok. Sorum şu; Ben bu dilekçemi sisteme yükleyebilir miyim yada mahkemeye direkt ıslak imzalı olarak versem ve mahkeme yüklese oluyor mu? Bu işin prosedürünü bilen bir arkadaş yardımcı olabilir mi?