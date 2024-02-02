KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


02 Şubat 2024 02:51
4001 sozlesmeliden istifa edip yeni kpss puanıyla 4001 sozleşmeli tercihinde

1 sene bekleme süresi var mı

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