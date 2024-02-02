Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Şubat 2024 04:07
Kpss Atama ünvan değişikliği
Üniversite hastanesinde 4A Sağlık teknisyeni ünvanında çalışmaktayım. Sağlık bakanlığına bölümümden 4B 3+1 Sağlık memuru ünvanında alım yapılıyor. Ünvan değişikliğine girer mi? Atama sonrası ÇKYS de sorun çıkar mı?

Çok Yazılan Konular

İLLER ARASI ÇKYS SÜRESİGörev Belgesi Hakkında3+1 eş durumu ocakta açılır mı?kpss-2023/5 tercih kilavuzu saglik bakanligi zimette dusmeme tekrar tercih vermeRaporEş durumu hakkındakura saati iller arası15 bin hemşire atamaÜniversite hastanesinden kadrolu olup bakanlığa geçiş hakkıBüro personeli olarak atanmıştım sağlık bakanlığına TDS olarak atanabilir miyim?

Sözlük

bazı insanlara güvenmeyeceksin 10 metafor 2 benzin fiyatının 50 TL olması 9 150 bin 600 TL trafik cezası 4 hamam kültürü 5 kalpak 2 çangal 4 böcek ilaçlamasından zehirlenme 2 statik elektrik 1 En sevdiğiniz mevsim 3

Son Haberler

Dava açtığı mevzuatın mülga olduğundan haberi yoktu, masraf İdareye yüklendiMEB, ders kitabı ihtiyacının belirlenmesiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu2 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıklarıBakan Yumaklı: 6 bin 418 adet sulak alan kayıt altına alındıKilise saldırısı zanlıları adliyeye sevk edildi

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci