Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


02 Şubat 2024 06:53
Hizmet gereği il dışı tayin

İtiraz süreci nasıl olur bilgisi tecrübesi olan varsa yardımcı olabilir mi


Adliyeci
Şef
02 Şubat 2024 08:36

geçmiş olsun, itirazını yine komisyona yaparsın ret gelirse idareye dava açarsın


kejman29
Memur
02 Şubat 2024 08:44

İtiraz etsen de olmuyor. İdare mahkemesine gidersin %90 orası da bozmuyor bu kararı. Yakın zamanda 6 kişi oldu bu şekilde itiraz eden haklı-haksız gözetmeden hepsine ret verdi mahkeme.

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