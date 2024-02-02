Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Şubat 2024 08:21
Belediyelerde maaş & diğer kurumlarda maaş

İbb şubatta bir maaş ikramiye ve ocak zammı olarak yaklaşık %70 oranında artış yaparken diğer kamu çalışanları enflasyon yüksek çıksa da temmuzda 300-500 tl fark fazla alsak beklentisine giriyor. Bu konuda yorumlarınız nedir ?


sozdemir37
Aday Memur
02 Şubat 2024 08:44

Belediyelerde sosyal denge tazminatı var. bu yaklaşık 7500 tl civarında..Belediyede çalışan arkadaşım benden 7500 tl fazla alıyor yaptığı bir işte yok..


engineermemur
Daire Başkanı
02 Şubat 2024 08:59

Belediyeler her zaman 657 den mali haklar olarak daha iyidir. Emekli olduklarında bile 657 den kat be kat daha fazla maaş alırlar.

sozdemir37, 29 dk. önce

Belediyelerde sosyal denge tazminatı var. bu yaklaşık 7500 tl civarında..Belediyede çalışan arkadaşım benden 7500 tl fazla alıyor yaptığı bir işte yok..


mununga
Aday Memur
02 Şubat 2024 09:04

bu doğru değil, yan ödemelerin sds vs. emekliliğe katkısı yok.

engineermemur, 14 dk. önce

Belediyeler her zaman 657 den mali haklar olarak daha iyidir. Emekli olduklarında bile 657 den kat be kat daha fazla maaş alırlar.

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Önlisans Kamuda işçiyim 28 Bin tl maaşKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiicra ve banka blokesi hakkında sorum var.2024 Ocak maaşlarımızı yazalımİTO Ocak ayı enflasyon %6.72Kariyer Uzmanları Tek BaşlıkTüm Akademisyenlerin Desteğiyle "Akademik Zam Elzemdir"2024 Temmuz Zam Oranı %20'yi Geçmeyecektir (Üzgünüm)!Memurlar 5 Gün İzin Alamıyorlar mı

Sözlük

gülfeşan 1 Kendi doktoru olmak 3 finansal okur yazarlık 2 İnci Taneleri 1 iOS güvenlik açığı,USOM tarafından tespit edildi 1 uzaya uyum sendromu 2 hamam kültürü 5 Charlize Theron 1 Huzur veren şeyler 4 İndiana Jones 5 1

Son Haberler

Astronot Gezeravcı, Konya ve Balıkesir'deki öğrencilerle telsizle görüştüEmeklinin bayram ikramiyesi 5 bin liraya çıkarılıyorSellere karşı 'sünger şehir''Kafes-34' operasyonunda örgüt üyesi 13 şüpheli yakalandıCenazesini 250 araçlık konvoy ile adli tıpa getirdiler

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci