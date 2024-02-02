Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Şubat 2024 08:55
öğretmen alım ilanı ne zaman gelecek

Milli eğitim bakanlığı personel alımı için çalışmalar yürütüyor mu yoksa seçimi mi bekliyorlar ne yapıyorlar insan beklemekten sıkıldı bazılarımız atanabilirim gözüyle 2024 kpss ye de hazırlanamıyor belirsizlik yüzünden sayıyı açıklayın insanlar ona göre kendini kpss ye hazırlasın kardeşim.

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