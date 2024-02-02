Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


02 Şubat 2024 09:57
Üniversite Okurken 4B Sözleşmeli Personel Olmak

Herkese Merhaba,

Tarım Bakanlığının sözleşmeli destek personeli kadrosuna başvuracağım. Üniversite son sınıf öğrencisiyim. Kendi bulunduğum ili tercih ettim. Başka illeri tercih etsem okula gidip gelmem için tolerans tanınır mı ? Eğitim hakkı engellenemez muhabbeti benim için de geçerli olur mu?

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