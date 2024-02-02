Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


02 Şubat 2024 10:04
Kurumlar arası geçiş

Merhaba arkadaşlar. Ben 4 ay önce sözleşmeli Büro Personeli olarak GSB ye atandım. Tarım orman ilçe Müdürlüğü'ne geçiş yapmak istiyorum. Nasıl bir yol izlemem lazım. Teşekkür ederim


hsnd
Başbakan Müsteşarı
02 Şubat 2024 11:04

Kadrolu olmadan kurum değiştirebileceğiniz tek seçenek KPSS. Sözleşmeli personel sınavsız olarak kurumlar arası nakil olamaz. Sözleşmeli personel yönetmeliğini okumanızı tavsiye ederim. Sizi ilgilendiren bilgileri orada bulabilirsiniz. Çalıştığınız kamu statüsüyle ilgili bilgi edinirsiniz.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

4Bli Destek Personeli (Temizlik) Çalışma saatleri4/b koruma güvenlikten 4/b büro personeli aday memurSözleşmeli personel 3 sene sonra aday memur?GSB'den ASHB'ye geçişaday memurSözleşmeli olarak kazanıp gitmemek3+1 Atama Hakkında Lütfen Yardım Edin4/B Sözleşmeli Personel ve Bedelli askerlik

Sözlük

tezsiz yüksek lisans 7 Tesettürde dar ve kıvrık paça kot modası 3 Pomak 1 cahil 1 har ı bülbül 1 En sevdiğiniz mevsim 3 metafor 2 kalpak 2 tahdis 2 vampir 1

Son Haberler

Devlet ilaca 178,3 milyar lira harcadıDolar/TL 30,46 seviyesinden işlem görüyorYargıtay 'eli sıkı' kocayı tam kusurlu bulduAstronot Gezeravcı 'gMETAL' deneyiyle Mars'a yerli ve milli yolculuğun kapısını aralayacakKırıkkale'de yük treninin lokomotifi devrildi, 2 makinist yaralandı

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci