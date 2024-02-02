Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Şubat 2024 10:11
Mühendislerin 7.dönem toplu sözleşmede yaklaşık 1300 lira aldığı gerçeği

Her ne kadar mühendisler hiçbir şey almadık dese de bir kazanım almışlardır. Hiç yoktan iyidir.


Karizmaunl
Şube Müdürü
02 Şubat 2024 10:23

Gerçek değilmiymiş


dewis33
Aday Memur
02 Şubat 2024 11:06

Beklenti yüksekti o yüzden.


mununga
Aday Memur
02 Şubat 2024 11:14

onlar uzman doktor maaşı istiyorlar :)


ExpertE
Daire Başkanı
02 Şubat 2024 11:26

Diğer meslek gruplarına yaptılar tek kaldık diyorlardı bari o söylemden vazgeçseler 1500 de olsa az da olsa kazanımdır ve yüzdelik oranlarla yükselecektir. Hiç yapılmayan grup arıyorsanız bkz: Kariyer Meslek Mensupları..

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