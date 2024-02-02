KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


02 Şubat 2024 10:11
Meb Açiklandi

Kazanan arkadaşlara hayırlı olsun.74.10 puanım 74.17 kaldı muhasebe:))


rakamaka
Aday Memur
02 Şubat 2024 10:23
Kaç puanla kapatmış bakılıyor mu

ugurcn5454
Aday Memur
02 Şubat 2024 10:27

hocam tarım bakanlığı çok düşer ve sanada kesin gelir :)


Dol8311
Memur
02 Şubat 2024 11:23

İnşallah kardeşim öyle görünüyor

ugurcn5454, 1 saat önce

hocam tarım bakanlığı çok düşer ve sanada kesin gelir :)

Toplam 3 mesaj

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