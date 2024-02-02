Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


02 Şubat 2024 10:52
Üniversitelerin kalite kurulu birimi

kalite kurulu biriminde iş yoğunluğu nedir, ne iş yapılır bilgilendirecek var mı

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