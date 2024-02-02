Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


02 Şubat 2024 11:10
emeklilik

arkadaşlar kolay gelsin...1998 yılından 270 SGK çalışma günüm var..askerlik ile birlikte 8700 günde devlet memurluğu...2001 devlet memuru girişim var...toplam sgk ile birlikte 9008 gün oluyor..sgk yı birleştirme de yaptım ..kurum halen 9 ay çalışman lazım diyor...o zaman benim sgk boşa çalışmış oluyor...konu ile ilgili bilgisi olan arkadaşların acil yazmasını rica ediyorum

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