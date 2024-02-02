Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


02 Şubat 2024 12:01
hizmet gereği (sürgün) atama
haksız bir soruşturmanın selameti açısından başka bir ile sürülen memur harcırah, yolluk alabilir mi arkadaşlar? fikri bilgisi olan paylaşırsa sevinirim

Çok Yazılan Konular

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?223/2-e beraat hakkındaRapor alan bir memur yurt dışına çıkabilir mi?İftira ile açılan disiplin soruşturmasıyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiHukuksal Paylaşım ve Emsal Kararlarkesinlesmemis (yargitay ) beraat alip danistayda dosyasi olanlarTaksirli yaralamaYargıtay'da dosyası olanlar

Sözlük

Bursa'da gezilecek guzel yerler 8 dalaman tren garı 1 dünyayı ütülemek 5 Sabah namazı huzuru 1 goşen 1 vallaha sataram köyü ha 1 Ramazan Pişkin 6 Dua nasıl olmali 3 Shakira kemeri 1 Tesettürde dar ve kıvrık paça kot modası 2

Son Haberler

Önemli merkez bankaları 2024'ün ilk faiz kararlarını açıkladıDijital Öğretmenler projesinin yeni dönem başvuruları devam ediyorYeniden Refah Partisinin 45 belediye başkan adayı daha açıklandıCumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ocak ayı ihracat rakamını değerlendirdiEskişehir'de patlama sesinin nedeninin ses hızını geçen askeri uçak olduğu açıklandı

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci