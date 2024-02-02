KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


02 Şubat 2024 12:10
CAHİLLERE DUYURU: SÖZLEŞMELİDEN SÖZLEŞMELİYE ATAMA OLMAZ

ÖSYM ve ya farklı şekilde bir SÖZLEŞMELİ KADROYA ATANDIYSANIZ HİÇBİR ŞEKİLDE AYNI ÜNVANDA SÖZLEMELİ OLARAK SAHİP OLDUĞUNUZ PUANLA ATANAMAZSINIZ. ÖSYM KLAVUZUNDA DA YAZIYOR AMA SİZİN TERCİH VERMENİZİ ENGELLEMİYOR.Az açın Klavuz okuyun. ÖSYM sizi yerleştirir AMA KURUM ATAMANIZI YAPMAZ. Özellikle İnşaat Mühendisi arkadaşlara duyuruyorum KLAVUZU OKUYUN...


diplomaliisciyiz
Memur
02 Şubat 2024 12:11

1 yıl geçmişse ataması yapılır hocam. Çalışıyordur 1 yılı doldurmuştur


ogzi
Aday Memur
02 Şubat 2024 12:16

1 yıl kuralını biliyorum Hocam. Özellikle bizim bölümde kuruma başlayıp 1 yıl dolmadan tercih verip ÖSYM MEB atamasında Kadro yakan insanlar var. Belki okurlar diye yazdım konuyu

diplomaliisciyiz, 2 saat önce

1 yıl geçmişse ataması yapılır hocam. Çalışıyordur 1 yılı doldurmuştur


diplomaliisciyiz
Memur
02 Şubat 2024 12:20

ÖSYM takip sistemi oluşturmalı. Bunun da en temel yolu tek puan tek yerleştirme. Sistemden silinecek yoksa özgürlükle böyle oluyor. Kurumun bunu engellemesi mümkün değil. ÖSYM sistem geliştirecek hukuki zemin de oluşturulacak al 90 ı tercih yap dur. Parası çok olanlar da var tabi. Puanlar bu sistemle tabi düşmez. Kurumların personel ihtiyacı karşılamak amaçlı alım yapıp yapmadığı da tartışma konusu

ogzi, 2 saat önce

1 yıl kuralını biliyorum Hocam. Özellikle bizim bölümde kuruma başlayıp 1 yıl dolmadan tercih verip ÖSYM MEB atamasında Kadro yakan insanlar var. Belki okurlar diye yazdım konuyu


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
02 Şubat 2024 12:22

Devlet hak vermiş onu kullanıyorum sen çekseydin yüksek puanı diyenleri görünce fırıncı küreğiyle dalasım geliyor artık ne bakmış kullan kullan bitmiyo


diplomaliisciyiz
Memur
02 Şubat 2024 12:23

Sistem engellemedikce yapar durur arkadaşım. Sisteme laf söyleyecen kişilere değil. Sistem sorunu bu. Kişilerin sorunu değil. Sistem yerleştirdi olay bitti.

Mehmet-şeker, 1 saat önce

Devlet hak vermiş onu kullanıyorum sen çekseydin yüksek puanı diyenleri görünce fırıncı küreğiyle dalasım geliyor artık ne bakmış kullan kullan bitmiyo


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
02 Şubat 2024 12:27

İrade ve zihniyet meselesi hocam kişilerle de alakası var biraz kullanması zorunlu mu yani kullanmazsa hapis cezası mı var sanki maaşını kurumunu şehrini araştırır gidersin yok ben bu kurumu sevmedim yok ben bu şehirde yapamam vs tamamen ne istediğini bilmemekle ve amaç ile alakalı. Niyeti sadece atanmak ve memur olmak isteyen adam zırt pırt yer değiştirmez keyfine göre mantıklı tercih yapar

diplomaliisciyiz, 1 saat önce

Sistem engellemedikce yapar durur arkadaşım. Sisteme laf söyleyecen kişilere değil. Sistem sorunu bu. Kişilerin sorunu değil. Sistem yerleştirdi olay bitti.


the back of furkan
Aday Memur
02 Şubat 2024 13:10

istifa edip 1 yıl boşta beklemesi gerek.

diplomaliisciyiz, 2 saat önce

1 yıl geçmişse ataması yapılır hocam. Çalışıyordur 1 yılı doldurmuştur


galat-ımeşhur
Aday Memur
02 Şubat 2024 13:18

2020 kpss puanı ile atanmış ve bir yıl aktif olarak çalışmış, ama 2022 puanını hiç kullanmamasına rağmen sözleşmeliye atanabilir mi 2022 puanıyla ?

diplomaliisciyiz, 2 saat önce

1 yıl geçmişse ataması yapılır hocam. Çalışıyordur 1 yılı doldurmuştur

Toplam 8 mesaj

Çok Yazılan Konular

Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)4001 alımlarıTüm 4001 ler bir çatı altında toplanmalıTarım ve Gsb aynı anda atanmanın cezası var mı?2024 Temmuz merkezi atamasında İİBF kaçla kapatır?Ticaret bakanlığı gümrük muhafaza ve gümrük muayene ilanıTarım ve Orman Bakanlığı 2024-1088 Büro Personeli Çoğunluğu İİBF Olabilir60 yaşında biri kpss ile merkezi atamalarla devlet memuru olabilir mi yaş sınırı var mı ?Tercih Yapacak Olanlara Duyuru

Sözlük

isim hafızası zayıf olanların sıkıntı yaşaması 5 çamur volkanı 1 hakikat 3 rasim ozan kütahyalı'nın beyaz futbol'dan kovulması 1 Kış mevsimine uygun evde yetiştirilebilecek saksi çicekleri 3 omayraaa 3 Kendi doktoru olmak 3 İnci Taneleri 1 Har vurup harman savurmak deyimi 3 sahura kalkamadan oruç tutmak 4

Son Haberler

Önemli merkez bankaları 2024'ün ilk faiz kararlarını açıkladıDijital Öğretmenler projesinin yeni dönem başvuruları devam ediyorYeniden Refah Partisinin 45 belediye başkan adayı daha açıklandıCumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ocak ayı ihracat rakamını değerlendirdiEskişehir'de patlama sesinin nedeninin ses hızını geçen askeri uçak olduğu açıklandı

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci