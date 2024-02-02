Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


02 Şubat 2024 12:24
Kadrolu ikmden belediyeye geçiş

merhabalar. 4 yıllık ikm olarak çalışıyorum. 2023 yılında sözleşmeliden kadroya geçtim. 4 yıl şartı vardı geçiş için 4 yılım doldu. lisans mühendislik mezunuyum. Belediyeye mühendis olarak sınavsız geçebilir miyim ? mevzuat olarak buna engel bir durum var mı sormak istediğim bu. kimi forumlarda görevde yükselmeye tabi kadro vs. yazılmış. bilgisi olan yardımcı olursa sevinirim. teşekkürler.

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