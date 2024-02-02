KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


02 Şubat 2024 12:40
2024/3 Milli eğitim bakanlığı kazananlar Sağlık bakanlığına başvurabiliyor mu?

Merhabalar 2024/3 meb kazananlar sözleşme imzalamak zorunda mı? Eğer imzalamazlarsa sağlık bakanlığına başvurabiliyor mu? şahsen ben tıbbi görüntüleme (radyoloji)mezunuyum ve branş bazlı sıralamama göre 1000 kişi kaldı önümde.Meb e başvurdum fakat kazanamadım.Elbet önümdeki 1000 kişiden meb e başvuran ve kazanan vardır diye tahmin ediyorum.Pek bilmediğim için sizlere sormak istiyorum.Meb kazananlar sözleşmeyi yapmak zorundalar mı eğer yapmazlarsa sağlık bakanlığına da başvurabilirler mi? (eğer hem meb kazanıp hem sb ye başvurabilirlerse meb de kadro yanmaz mı)

Zaman ayırıp okuduğunuz için teşekkür ederim.Umarım konu hakkında bilgilendirme yapabilecek birisi vardır.


Dol8311
Memur
02 Şubat 2024 13:06

Sözleşme imzaladığı an değil sağlık bakanlığı alımına basvuramaz


Dol8311
Memur
02 Şubat 2024 13:09

Sözleşme konusunda herhangi bir zorunluluk yok.Atamanin herhangi bir bağlayıcılığı yok.ama ikilemde kalacaklar sen dua et sağlık bakanlığının alımını meb evrak tesliminden sonra yapsinlar

Dol8311, 42 dk. önce

Sözleşme imzaladığı an değil sağlık bakanlığı alımına basvuramaz


Alemdarali
Genel Müdür
02 Şubat 2024 13:12
Sen hala yorum yapıyorsun ya helal olsun insanlara çok bilmişlik tasladın umut verdin ben 2022den beri takip ediyorum dedin şimdi burda yazacağına seni özür dilemen için diğer sayfaya bir uğra helallik al bence
Dol8311, 39 dk. önce

Sözleşme konusunda herhangi bir zorunluluk yok.Atamanin herhangi bir bağlayıcılığı yok.ama ikilemde kalacaklar sen dua et sağlık bakanlığının alımını meb evrak tesliminden sonra yapsinlar


aykutçu
02 Şubat 2024 13:13

inşallah hocam sizce öyle olur mu peki?

Dol8311, 39 dk. önce

Sözleşme konusunda herhangi bir zorunluluk yok.Atamanin herhangi bir bağlayıcılığı yok.ama ikilemde kalacaklar sen dua et sağlık bakanlığının alımını meb evrak tesliminden sonra yapsinlar


Muhasebeci1
Memur
02 Şubat 2024 13:17
hocam ister sözleşme imzala ister başla ister başlama unvan değişikliği yönünden geçiş var buraya başla büro personeli olarak sağlık gelince atanırsan unvan değişikliği yönünde Olduğu için sıkıntı yok çevremde çok insan böyle geçti sıkıntı yok buraya da başka riske atma belki sağlığa yerleşemezsin burada devam edersin.

aykutçu
02 Şubat 2024 13:21

yok hocam ben kazanamadım meb i . Keşke kazansaydım da sağlık bakanlığına tercih vermezdim.Kimsenin hakkını çalmayalım.Eğer bu meb alımındaki kazananlar sbye başvurursa çok hak gasp edecekler.

Muhasebeci1, 31 dk. önce
hocam ister sözleşme imzala ister başla ister başlama unvan değişikliği yönünden geçiş var buraya başla büro personeli olarak sağlık gelince atanırsan unvan değişikliği yönünde Olduğu için sıkıntı yok çevremde çok insan böyle geçti sıkıntı yok buraya da başka riske atma belki sağlığa yerleşemezsin burada devam edersin.
Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

Tarım 2023/42024/3 Meb alımı sonuçlarıTarım 2024/4 puanları yazıyoruzÖnlisans KPSS hakkında yardımKamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.2024/3 Milli eğitim bakanlığı kazananlar Sağlık bakanlığına başvurabiliyor mu?Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Genel Müdürlüğü Tüm Atananlar2024/3 Tarım ve Orman Bakanlığı destek personeline başvuracaklar.Meb açıklandı.Laborant

Sözlük

var kayıtları 1 akrep burcu kadını 6 tck 1 Ramazan Pişkin 6 sazan sarmalı 1 Moral verici sözler 5 merak etmek 6 Dua nasıl olmali 3 Sevdiklerinin değerini bilmek 4 dünyayı ütülemek 5

Son Haberler

Önemli merkez bankaları 2024'ün ilk faiz kararlarını açıkladıDijital Öğretmenler projesinin yeni dönem başvuruları devam ediyorYeniden Refah Partisinin 45 belediye başkan adayı daha açıklandıCumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ocak ayı ihracat rakamını değerlendirdiEskişehir'de patlama sesinin nedeninin ses hızını geçen askeri uçak olduğu açıklandı

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci