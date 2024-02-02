2024/3 Milli eğitim bakanlığı kazananlar Sağlık bakanlığına başvurabiliyor mu?

Sen hala yorum yapıyorsun ya helal olsun insanlara çok bilmişlik tasladın umut verdin ben 2022den beri takip ediyorum dedin şimdi burda yazacağına seni özür dilemen için diğer sayfaya bir uğra helallik al bence

Sen hala yorum yapıyorsun ya helal olsun insanlara çok bilmişlik tasladın umut verdin ben 2022den beri takip ediyorum dedin şimdi burda yazacağına seni özür dilemen için diğer sayfaya bir uğra helallik al bence