KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


02 Şubat 2024 12:41
Yüksek öğretim kalite kurulu neden çok yüksek kapattı?

Hem İİBF hem yüksek kapattı 86 87 gibi bunun nedeni nedir?


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
02 Şubat 2024 12:45

Cevap çok basit değil mi ;)


Tutunamayanlarr
Aday Memur
02 Şubat 2024 12:54

Hocam 87 ne demek hem de sözleşmeli

Mehmet-şeker, 1 saat önce

Cevap çok basit değil mi ;)


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
02 Şubat 2024 13:00

Atanmış memursan gayet normal ;) sen inanıyormusun 2024 sınavına 5 ay kalmış hala hiç atanmamış 87 puanlı iibf olduğuna kadrolu atamada bile 77.1 e inmişken puanlar ;)

Tutunamayanlarr, 54 dk. önce

Hocam 87 ne demek hem de sözleşmeli


Tutunamayanlarr
Aday Memur
02 Şubat 2024 13:04

Hocam bu zevatlar o zaman kadrolu atanmışken sözleşmeli yere mi tercih etti ya da sözleşmeliden sözl


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
02 Şubat 2024 13:05

Tabi ki ;) daha dur 2024 kpss ye girecekler ;)

Tutunamayanlarr, 44 dk. önce

Hocam bu zevatlar o zaman kadrolu atanmışken sözleşmeli yere mi tercih etti ya da sözleşmeliden sözl


the back of furkan
Aday Memur
02 Şubat 2024 13:08

bilseydim başvururdum


Tutunamayanlarr
Aday Memur
02 Şubat 2024 13:11

Hocam bölüm uluslararası ilişkiler puanım 77.20 merkezi küsüratla kaçtı bu tabloyu görünce hepten umudum kaçtı Allah sonumuzu hayretsin

Mehmet-şeker, 48 dk. önce

Atanmış memursan gayet normal ;) sen inanıyormusun 2024 sınavına 5 ay kalmış hala hiç atanmamış 87 puanlı iibf olduğuna kadrolu atamada bile 77.1 e inmişken puanlar ;)


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
02 Şubat 2024 13:13

Benim de 76.75 kültür ve turizm de 2 başvurum var çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığına başvurdum gümrük muayeneye başvurdum Necmettin Erbakan üniversitesine başvurdum artık birisinde sıranın gelmesi lazım artık yaa

Tutunamayanlarr, 37 dk. önce

Hocam bölüm uluslararası ilişkiler puanım 77.20 merkezi küsüratla kaçtı bu tabloyu görünce hepten umudum kaçtı Allah sonumuzu hayretsin


Tutunamayanlarr
Aday Memur
02 Şubat 2024 13:20

Hocam ben de Necmettin Erbakan üniversitesi ne başvuracağım diğerlerine 35 yaş şartından dolayı başvuramadım

Mehmet-şeker, 35 dk. önce

Benim de 76.75 kültür ve turizm de 2 başvurum var çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığına başvurdum gümrük muayeneye başvurdum Necmettin Erbakan üniversitesine başvurdum artık birisinde sıranın gelmesi lazım artık yaa


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
02 Şubat 2024 13:21

İnşallah üniversite olur senin yaa ;)

Tutunamayanlarr, 28 dk. önce

Hocam ben de Necmettin Erbakan üniversitesi ne başvuracağım diğerlerine 35 yaş şartından dolayı başvuramadım


Tutunamayanlarr
Aday Memur
02 Şubat 2024 13:36

Hocam teşekkür ederim inşallah sizinde olur puanlar bu kadar düşmüşken inşallah en kısa zamanda ataniriz

Mehmet-şeker, 27 dk. önce

İnşallah üniversite olur senin yaa ;)

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