Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Şubat 2024 13:28
KPSS-2024/4 Tercih hk.

KPSS-2024/4 Tercihlerde aranan nitelik kodlarında 1. sırada muhasebe 2. büro 3. maliye devam ediyor Şimdi sıralamaya göre mi yoksa puan üstünlüğüne göre mi atama oluyor aydınlatırsanız sevinirim

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