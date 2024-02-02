Kadrolu İKM'den - Koruma ve Güvenlik 'KamudaÖzel Güvenlik' Geçiş

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Cezaevi servislerinin kaldırılacağı ile ilgili haberler.Adliyelerde çay ocaklarıHakim ve Savcılara Yine 19.000 TL seyyanen zam verildi.Kadrolu ikm'nin başka bakanlığa geçmesiTayini çıkanlara tebliğ geldi mi?cezaevi personeli sendikaya üye olabilecek,Sandık görevlisiİnfaz koruma sürgünGecenin Köründe İşe Gelmek Güzel mi?Tebligat ve Posta Listesi Yapmak Kimin Vazifesi
Sözlük
Son Haberler
Önemli merkez bankaları 2024'ün ilk faiz kararlarını açıkladıDijital Öğretmenler projesinin yeni dönem başvuruları devam ediyorYeniden Refah Partisinin 45 belediye başkan adayı daha açıklandıCumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ocak ayı ihracat rakamını değerlendirdiEskişehir'de patlama sesinin nedeninin ses hızını geçen askeri uçak olduğu açıklandı
Editörün Seçimi
Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci