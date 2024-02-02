Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


02 Şubat 2024 14:09
4/B sözleşmeli kazanıp gitmemek

Merhaba arkadaşlar bi konuda bilgi verebilir misiniz . Ben bi üniversiteye 4/B sözleşmeli yedeklerden atandım evrak teslimi yaptım şuan yaşadığım ilde ki bi alıma başvurdum sonuçları 10 güne açıklancak sözleşme imzalamadım şuan arşiv araştırması yapılıyor. büyük ihtimal beni sözleşme imzalamaya çağırdıklarında diğer üniversitenin sonuçları açıklanıcak sözleşme imzalamaya gitmesem aradıklarında feragat etmek istiyorum desem bir sorun olur mu . ( gitmezsem yedeklerden çağırılacak kimsenin hakkına girmemiş oluyorum)

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