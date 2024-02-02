5 yıl lojman süresini bitiren

meslek jayatinda lojmanda 5 yıl kalan kişi hangi ile atanirsa atansın lojman basvurusunda tekrar 5 yıl lalamayacak , talebi halinde bir yıllık süre şartlı olarak verilecek, yeni lojman basvurusunda hemen çıkarılabilecek diye bir emir talimat var mı bilgisi olan

meslek jayatinda lojmanda 5 yıl kalan kişi hangi ile atanirsa atansın lojman basvurusunda tekrar 5 yıl lalamayacak , talebi halinde bir yıllık süre şartlı olarak verilecek, yeni lojman basvurusunda hemen çıkarılabilecek diye bir emir talimat var mı bilgisi olan