Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Şubat 2024 14:10
5 yıl lojman süresini bitiren
meslek jayatinda lojmanda 5 yıl kalan kişi hangi ile atanirsa atansın lojman basvurusunda tekrar 5 yıl lalamayacak , talebi halinde bir yıllık süre şartlı olarak verilecek, yeni lojman basvurusunda hemen çıkarılabilecek diye bir emir talimat var mı bilgisi olan

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