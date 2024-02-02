Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Şubat 2024 14:37
Kadrolu Att'yim, önlisans sekreterliğe atanabilir miyim?

ATTyim 2 yıldır, kadroya aldılar. Yeni kpss ile önlisans tıbbi sekreterliğe atanabilir miyim beklemeden? Bi de bunu askerdeyken yapabilir miyim?

Çok Yazılan Konular

İLLER ARASI ÇKYS SÜRESİGörev Belgesi Hakkında3+1 eş durumu ocakta açılır mı?kpss-2023/5 tercih kilavuzu saglik bakanligi zimette dusmeme tekrar tercih vermeRapormazeret tayin sayfası15 bin hemşire atamaEş durumu hakkında2023 yılı sağlıkta unvan değişikliği tercih ve sonrası tüm işleyişkura saati iller arası

Sözlük

yılmaz erdoğan 2 omayraaa 3 böcek ilaçlamasından zehirlenme 2 Shakira kemeri 1 Geçmiş olsun fenerbahçe 1 sibel can 1 isim hafızası zayıf olanların sıkıntı yaşaması 3 patokrasi 1 Bugün olanlar 7 Asya.00 7

Son Haberler

Fabrika inşaatında yanan malzemenin üzerine düşen 2 işçi öldüİhracatta ocak rekoruMHP'de 55 belediye başkan adayı daha belli olduAK Parti'nin Manisa'daki ilçe belediye başkan adayları açıklandıDeprem bölgesine yönelik yatırımlar hayata geçiriliyor

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci