Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


02 Şubat 2024 14:44
Kara Kuvvetlerinde Meslekci Yedek Subaylik Yapmak

Kara kuvvetlerinde meslekci yedek subaylar daha cok kendi mesleklerini mi yaparlar usta birliginde.Bölümüm Çevre Mühendisligi.Cevre Mühendisi olup yedek subaylik yapanlar deneyimlerini paylasabilirler mi.

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