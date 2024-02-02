Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Şubat 2024 15:07
Memurlar.Net Geçinemeyen Akademisyenler İçin Lütfen Haber Yapın

Yoksulluk sınırının altında maaş alan akademisyenlerimiz ve sadece 2500 dolar maaş alan profesörlerimiz için memurlar.net'in bizlere destek olmasını talep ediyoruz.

Devletimiz bizlere söz verdi! Gerek Önceki Çalışma Bakanı gerekse de YÖK Başkanı açıklamalarda bulunarak akademik zammı müjdelemişti! Bu müjdeler ise deprem felaketinden sonra yapıldı, deprem mazereti üretilemez. Sözlerin yerine getirilmesini istiyoruz!


Akademik7224
Daire Başkanı
02 Şubat 2024 15:31

Bu gidişat neticesinde Devlet Üniversitelerine Arş. Gör. veya Öğr. Gör. bulamayacağız! Özellikle donanımı daha yüksek genç akademisyenlerimizi yurt dışına kaptıracağız ve ülkemizde nitelikli bilimin önünü tamamen tıkayacağız!

Genç bilim insanlarının özlük hakları ve mali durumları iyileştirilmeli! Bilim insanlarımız teşvik edilmeli!

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