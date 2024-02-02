Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


02 Şubat 2024 15:14
YSK 2023/2 mülakat sonuçları hala bekliyor

Mülakat sonuçlarıyla ilgili bilgi sahibi olan var mıdır arkadaşlar ? Kurumu arayıp bilgi alan vs.

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