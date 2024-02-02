Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


02 Şubat 2024 15:15
Naklen atamaya tabii kurumlar

Arkadaşlar naklen atamaya tabi kurumlar hangileridir.icisleri bakanligi bunyesi bir kurumdan hangi kuruma gecis yapilabilir.birde naklen atama dilekçesi mudurluklere mi dilekce yazilir genel mudurluklere mi.mesela karayolllari ya da orman mudurlugune gecisler mumkun mudur ?ve onerirr misiniz?

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