KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


02 Şubat 2024 15:19
Fizyoterapist branş sıralaması

86.76 alan bir fizyoterapistin branş sıralamasını aşağı yukarı nasil öğrenebilirim.


Kpsbirincisi
Genel Müdür
02 Şubat 2024 15:19

Pardon 88.76

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

15 Bin hemşire alımı Lise hemşireler !!ATT lere kaç sayı gelirÜniversiteden sağlık bakanlığına geçişSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakAttlerLisans hemşirelik istanbulFizyoterapist branş sıralamasıÇocuk Gelişimi laboratuvar teknikerlerine kaç sıra gelir

Sözlük

Erkek terörü 9 Güne bir hadis-i şerif birak 5 merak etmek 5 denk getirmek 1 Kadın terörü 1 o benim arkadaşım 4 hissi kablel vuku 1 jargon 1 ölgii 1 ev yapımı köfte 1

Son Haberler

Fabrika inşaatında yanan malzemenin üzerine düşen 2 işçi öldüİhracatta ocak rekoruMHP'de 55 belediye başkan adayı daha belli olduAK Parti'nin Manisa'daki ilçe belediye başkan adayları açıklandıDeprem bölgesine yönelik yatırımlar hayata geçiriliyor

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci