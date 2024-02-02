Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Şubat 2024 15:22
Eş tayını iki kadrolu alt üst bolge sorunu

Merhaba arkadaslar . ben 2D de 4 yıllık saglık memuruyum önlisansım. Eşim ise 2B de 6 yıllık saglık memuru ve lısans . es durumu tayını ıstesek alt ust bolge durumu sorun olur mu acaba ?

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