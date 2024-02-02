Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


02 Şubat 2024 15:31
Uzman Erbaş Derece Kademe
Ön Lisans Mezunu Uzman Çavuş

meteakahsb
02 Şubat 2024 15:31
Ön Lisans Mezunu olan bir Uzman Çavuşun derece kademesinde ne ölçüde ilerleme yapılır bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi. İyi günler.
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