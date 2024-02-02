KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


02 Şubat 2024 15:31
AÖF sosyal hizmet staj hakkında

Herkese kolay gelsin polis memuru olarak çalışıyorum aynı zamanda sosyal hizmet tamamlıyorum staj varmış galiba işleyiş hakkında bilgi verebilecek olan var mı zorunlu mu bu staj

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