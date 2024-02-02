Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


02 Şubat 2024 15:45
Uluslararası İlişkiler Araştırma Görevlisi Bilim Sınavı

Merhaba herkese, uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans yapıyorum ve yakın zamanda bir üniversitenin uluslararası ilişkiler- Avrupa çalışmaları için araştırma görevlisi yazılı sınavına gireceğim. Sizce ne gibi sorular sorulur, bu konuda deneyimi olanlar tecrübelerini paylaşırsa sevinirim.

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