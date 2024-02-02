Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


02 Şubat 2024 16:12
Uyarı almak

Müdüre x bey dediğim için uyarı aldım müdürüm diyecekmişim böyle bir kanun varmı? X bey diye hitap etmek yanlış mı

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