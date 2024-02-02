KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


02 Şubat 2024 17:17
Eskisehir Teknik Universitesi
Arkadaslar Eskisehir Teknik Universitesine Buro Personeli olarak atandim Eskisehir nasil bir yer forumda Eskisehirli arkadasvarmi

asistanyonetici78
Aday Memur
02 Şubat 2024 17:19
Arkadaslar Universite Sozlesmeli Buro Personeli maasi ne kadar bilgisi yada calisan varsa aydinlatabilirmi simdiden tesekkurler
Toplam 1 mesaj

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