Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Şubat 2024 17:30
Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs Hakkında

Kamyon şoförünün yaklaşık 2 kilometre boyunca bir aracı kaza yaptırmak amacıyla sıkıştırması, önünde ani fren yapması, sollamaya çıkarken refuje doğru itmesi ve bunları yaparken diğer araçları da tehlikeye atmasından dolayı şahıs hakkında "sürdüğü aracı silah olarak kullanmak suretiyle kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçuna dahil edilebir mi?

Dikkat: şahıs makas atmıyor. Kullandığı aracı bile isteye, beni kaza yaptırmaya yönelik defalarca üzerime sürüyor.


hedef2024
Aday Memur
02 Şubat 2024 17:33

Bence kasten öldürmeye teşebbüs ama işin içinde sen olunca kim bilir ne yaptın adama.


Türk Polis Teşkilatı
Şef
02 Şubat 2024 17:48

Sence neden öyle peki? Bildiğin bir örnek olay, emsal karar vs. var mı? Bence suizan ile konuşma. Çünkü kişi kendinden bilir işi mantığı ile ilerde başına böyle bir olay geldiği zaman kimse sana inanmaz.

hedef2024, 16 dk. önce

Bence kasten öldürmeye teşebbüs ama işin içinde sen olunca kim bilir ne yaptın adama.

Toplam 2 mesaj

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