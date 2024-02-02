Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Şubat 2024 17:52
Engelli öğretmen
Atandiktan sonra aday ogretmenken süreli raporlar biterse memuriyet düşer mi?

Kitap Dünyası
Şef
02 Şubat 2024 18:50

Hayır hocam, sözleşmeli durumdan kadroya geçersiniz


Mustafainan
02 Şubat 2024 18:58
Teşekkür ederim hocam.
Kitap Dünyası, 52 dk. önce

Hayır hocam, sözleşmeli durumdan kadroya geçersiniz

Toplam 2 mesaj

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