SAdık Ahmet vizyona girdi

Bugün Sadık Ahmet filmi vizyona girdi. Bilmeyenler için Sadık Ahmet Batı Trakya Türkleri?nin hakları için verdiği mücadele ile tanınmış bir tıp doktorudur. Yunanistan'da başlattığı direniş ile tanın Sadık Ahmet'in hayatını TRT ve MCG ortaklığı ile vizyonda görüyoruz.

Film öncelikle Yunanistan'da birçok tepkiye neden olmuş ve yasaklanmaya çalışılmıştı. Konuyu merak edenler bir göz atsın derim çünkü ne yazık ki film gelene kadar çoğu insanın bilmediği milli bir karakterimizdi Sadık Ahmet.