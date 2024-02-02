KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


02 Şubat 2024 18:04
ÖSYM branş sıralaması neden değişmiyor?

Yapılan alımlar sonrası sıralamanın değişmemesinin nedeni halkında bizi bilgilendirecek kimse var mı ?


diplomaliisciyiz
Memur
02 Şubat 2024 18:08

Güncelleme ücretli değil ya ondan olabilir mi acaba? Ne kadar ekmek o kadar sıralama


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
02 Şubat 2024 18:14

Güncellenmedi çünkü her alımdan sonra güncellenmiyor


SonsuzRuh
Aday Memur
02 Şubat 2024 18:16

Kadro yakma diye bir şeyin farkında olduğu için Ösym güncellemiyor.Çünkü biliyor ki 600.tercih yapmış adam yine geridekilerin önünde tercih yapacak :D

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