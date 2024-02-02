KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


02 Şubat 2024 18:13
Tercih yaparken nelere dikkat etmelisin?

Tercih yapacağın şehri iyi araştırmalısın.Öncelikle deprem bölgesi mi?

Kira fiyatları ne kadar? Siyasi görüşüme uygun mu düşer ters mi?

Çok dindarım aydın kesimde yapamam,çok dindar değilim muhafazakar mevkide rahat edemem. Alacağım maaşa yapacağım aylık gider sonucu bana ne kadar para kalacak?

Atandıktan sonra evimden uzağa tercih etmişsem ailemin ayrılığına 1 ay dayanabilir miyim?

Gibi muhakemeleri kafanızda iyi yapıp tercih verin.Bunu yapmazsanız hem taşınır dayanamayıp yeniden tercih beklersiniz.Hem kadro yakarsınız.Hem zamanınız gider.Hem kurduğunuz düzen bozulur.

Bu konuda tercih yapacak kişilere yol gösterecek kişiler yorumlarda fikirlerini belirtsin lütfen.Özellikle tercih yapmış ve durumundan memnun kalmayan kişilerin fikirleri ve yaşadığı tecrübeleri bizlerle palaşırlarsa herkes bilinçli tercih yapar


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
02 Şubat 2024 18:21

Bu saatten sonra pek bişey değişeceğini düşünmüyorum açıkçası kimse burda okuduğu 3-5 yorum ile yolundan dönmez zırt pırt yer değiştiren yine değiştirir be hocam kimse ilk baştan böyle tercih yapmıyor ki

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