Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Şubat 2024 18:23
EŞ DURUMU MAZERET BİTİMİ YARDIM

Eş durumu mazereti bitimi sonrası dilekçe yazıldıktan ne kadar sonra geri gönderme işlemleri gerçekleşiyor bilen var mı acaba

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