Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Şubat 2024 18:59
2024 657/4b sozlesmeli es durumu tayini

2024 yılında 657/4b sözleşmeli personel durumu tayinine başvurmaya çalışıyorum. Mühendis olarak görev yapıyorum. 2022/11 atamasında göreve atandım ancak 'başvuru şartlarını sağlamadığınız için başvuramazsınız' hatası alıyorum. Ne yapmalıyım? Benimle aynı sorunu yaşayan var mı? Göreve 2023 Ocak ayında başladım.

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