Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Şubat 2024 19:56
Nikah izni

Merhabalar öğretmen nikah izninde dilekçeye ek evlilik cüzdanı eklenmeli yazıyor bu cüzdan nikahtan sonra veriliyor nasıl oluyor tam olarak. Birde maaştan kesinti oluyor mu


bahçesaray
Aday Memur
02 Şubat 2024 20:48
ekders alamazsınız nikah randevusu vb evrakı ekleyin
Toplam 1 mesaj

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